Навести "Краснополь" на Abrams помог беспилотник "Гранат-4"

Очередной американский танк М1А1 Abrams российские военнослужащие, пораженный в зоне спецоперации, вывели из строя с помощью беспилотника "Гранат-4", который производят в Ижевске.

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Беспилотник обнаружил танк ВСУ в движении, выследил его, определил координаты и "подсветил". Артиллеристы корректируемым боеприпасом "Краснополь" точно попали в цель и уничтожили танк.

Как сообщают в концерне "Калашников", это первое зафиксированное боевое применение комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Гранат-4" в новом исполнении с подсветом для корректируемых боеприпасов "Краснополь", "Китолов" и "Грань". Концерн выпускает не только эти управляемые артиллерийские боеприпасы, но и средства для их наведения.

Комплекс с беспилотником "Гранат-4" предназначен для радиомониторинга и наблюдения при помощи специальных целевых нагрузок. Они располагаются на борту беспилотника.