Forbes: ВСУ срочно перебросили шведские БМП CV90 в Волчанск

ВСУ срочно перебрасывают шведские боевые машины пехоты CV90 в Волчанск в ожидании наступления российский войск. Однако пока все еще рано говорить о том, являются ли российские атаки в районе Харькова начальным этапом реального наступления или же они представляют собой ловушку, которая призвана оттянуть часть резервов ВСУ из Донбасса, сообщает Forbes.

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Украинская оборона в Волчанске и вокруг него оказалась тоньше, чем ожидалось. По словам офицера ВСУ Дениса Ярославского, первой линии укреплений и минных полей на этом направлении просто не было.

"Российские спецназовцы целенаправленно ищут бреши в украинских линиях, подобные тем, что могут быть в Волчанске и его окрестностях. При этом они концентрируются в тех секторах, где география выгодна для российских действий", - пишет Forbes.

В случае с Волчанском это означает подход к городу с северо-запада, где река Донец образует защитный барьер на правом фланге российский сил.

Выявив уязвимый населенный пункт на благоприятной местности, ВС РФ наносят по нему удары планирующими бомбами со спутниковым наведением в качестве прелюдии к более масштабной атаке. Это позволяет лишить украинские войска укрытий.

Проблема для Украины заключается в том, что даже если изначально российское продвижение на севере было обманкой с целью ВСУ растянуть резервы по линии фронта, оно может очень быстро перерасти в настоящее наступление на Волчанск.

Поэтому командование ВСУ решило перекинуть в город дополнительные силы. Части нескольких бригад, включая 59-ю моторизованную бригаду и 93-ю штурмовую бригаду, уже находятся в городе или на пути к нему. При этом 93-я штурмовая бригада везет с собой свои лучшие боевые машины пехоты CV90.

Недавно украинский главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ знают о планах ВС РФ и будут гибко реагировать на их действия. Однако даже в оптимизме Сырского угадывается один важный факт: Россия действует, Украина реагирует. Это означает, что инициатива принадлежит русским, пишет Forbes.

Напомним, что накануне российские военные освободили село Гатище в Харьковской области. Захватить село, по их словам, не составило труда - враг бежал, не оказав сопротивления. "Волчанск, жди, мы скоро будем", - пообещали военные.