Раскрыто положение ВСУ рядом с Харьковом

Офицеры командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняют друг друга в неудачах в Харьковской области. Об этом написала газета The New York Times.

«На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях», — отмечается в публикации NYT.

По словам журналистов и военных экспертов, российское продвижение рядом с Харьковом поставило украинских военных в опасное положение. Ресурсы ВСУ и так были истощены из-за задержек с поставками западной помощи.

СМИ: на Украине разгорелся скандал из-за наступления России под Харьковом

Ранее генштаб ВСУ признал успешное наступление ВС России под Харьковом.

«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — отмечается в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении. Он подтвердил, что в некоторых селах Харьковской области идут бои.