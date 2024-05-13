Раскрыто положение ВСУ рядом с Харьковом
Офицеры командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняют друг друга в неудачах в Харьковской области. Об этом написала газета The New York Times.
«На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях», — отмечается в публикации NYT.
По словам журналистов и военных экспертов, российское продвижение рядом с Харьковом поставило украинских военных в опасное положение. Ресурсы ВСУ и так были истощены из-за задержек с поставками западной помощи.
СМИ: на Украине разгорелся скандал из-за наступления России под Харьковом
Ранее генштаб ВСУ признал успешное наступление ВС России под Харьковом.
«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — отмечается в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении. Он подтвердил, что в некоторых селах Харьковской области идут бои.
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