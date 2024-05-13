Слухи о замене Шойгу обсуждались на фоне коррупционных дел в Минобороны

Слухи о замене министра обороны Сергея Шойгу активно обсуждались на фоне коррупционных дел в ведомстве, сообщает источник «Ведомостей».

По словам собеседника газеты, основным кандидатом на пост министра называли губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Тем не менее, президент России Владимир Путин предложил на эту должность бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Названа сумма взятки, инкриминируемой Тимуру Иванову

Ранее Bloomberg выразило мнение, что потребность в новом главы Минобороны была вызвана, в частности, коррупционным скандалом с участием экс-заместителя Шойгу Тимура Иванова, который находится под арестом по обвинению в получении взятки. Кроме того, агентство вспомнило конфликт Евгения Пригожина с Шойгу, который публично требовал отставки экс-министра.