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Слухи о замене Шойгу обсуждались на фоне коррупционных дел в Минобороны

Слухи о замене министра обороны Сергея Шойгу активно обсуждались на фоне коррупционных дел в ведомстве, сообщает источник «Ведомостей».

Слухи о замене Шойгу обсуждались на фоне коррупционных дел в Минобороны
© РИА Новости

По словам собеседника газеты, основным кандидатом на пост министра называли губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Тем не менее, президент России Владимир Путин предложил на эту должность бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Названа сумма взятки, инкриминируемой Тимуру Иванову

Ранее Bloomberg выразило мнение, что потребность в новом главы Минобороны была вызвана, в частности, коррупционным скандалом с участием экс-заместителя Шойгу Тимура Иванова, который находится под арестом по обвинению в получении взятки. Кроме того, агентство вспомнило конфликт Евгения Пригожина с Шойгу, который публично требовал отставки экс-министра.

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