В Минобороны заявили о попытке Украины ударить ракетами Storm Shadow по Крыму

Средства ПВО в ночь на 13 мая уничтожили 12 снарядов РЗСО «Ольха» над Белгородской областью и четыре ракеты Storm Shadow над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены <…> четыре авиационные управляемые ракеты „Storm Shadow“ и семь БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале.

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Кроме того, было уничтожено 12 снарядов «Ольха», 12 БПЛА над Белгородской областью. Еще несколько беспилотников сбили над Курской областью. Также Липецкая область подверглась атаке. Там перехватили четыре БПЛА.