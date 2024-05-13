ВС России уничтожили 31 БПЛА ВСУ за ночь

Минувшей ночью были пресечены очередные попытки Украины совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, средствами ПВО были уничтожены восемь БПЛА над территорией Курской области, 12 снарядов РСЗО «Ольха» и 12 беспилотников над территорией Белгородской области, семь БПЛА и четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области.

Ранее в понедельник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Становлянского округа подавлены беспилотники, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции.