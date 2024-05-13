СМИ сообщили о применении ВСУ химического оружия против мирного населения

ВСУ применяли против гражданского населения в селе Семёновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал местный житель Сергей, эвакуированный российскими военными из зоны боёв в конце апреля.

«Какой-то тип оружия у них, я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей», — цитирует его агентство.

Эксперт объяснил, зачем ВСУ применяют химическое оружие

При этом другой житель Семёновки Андрей подчеркнул, что отравляющее вещество «сразу бьёт в нос, типа нашатыря», после чего начинают идти слёзы и становится невозможно дышать.

Ранее ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки.

Также в Минпромторге России сообщили, что Запад поставляет на Украину боевые отравляющие вещества.