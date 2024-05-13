The Times: военных НАТО пугают новой опасностью российских дронов

Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупредили, что российские дроны могут похитить их данные с телефонов. В связи с этим для военных ввели строгие ограничения на использование интернета и сотовой связи. Об этом пишет The Times.

«Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств «личные контактные данные близких», — передают авторы The Times, ссылаясь на источники среди самих военных.

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Один из них даже признался журналистам, что больше всего участники учений боятся обнародования данных геолокации. Кроме того, чтобы убедиться, что военные точно не пронесут с собой телефон, их заставили прыгать в озеро в одежде.

Ранее telegram-канал Mash отмечал, что на новые беспилотники РФ «Герань» встраивают антенны сотовой связи и специальные разъемы под SIM-карты. Это нужно для того, чтобы через дроны можно было отслеживать обстановку на фронте. Причем информация может транслироваться в мессенджере Telegram.