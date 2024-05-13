Боец ВС РФ рассказал о сожженных в Бердычах 10 единицах западной бронетехники

Военнослужащие ВС России сожгли до десяти единиц западной бронетехники. Это произошло при освобождении села Бердычи под Авдеевкой в ДНР.

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Об этом ТАСС рассказал командир эвакуационной группы группировки войск "Центр" с позывным Иваныч. Как он отметил, в селе было много техники. Уничтожили танки Abrams, Leopard, бронемашины пехоты Bradley.

Командир эвакуационной группы не исключил, что уничтоженной техники может быть и значительно больше. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, освобождение села расширило плацдарм ВС РФ в районе Очеретинского выступа. Теперь будет усилено огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску - хабу ВСУ в ДНР.

В Минобороны России добавили, что за последние сутки подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. Поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и другая техника.