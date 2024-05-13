Ким Чен Ын посетил оружейный завод и опробовал новую винтовку

Лидер КНДР Ким Чен Ын проявил интерес к недавно разработанной корейскими конструкторами снайперской винтовке. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщает, что Ким Чен Ын посетил завод, производящий стрелковое оружие, и осмотрел новинку.

"Разработан ряд новых видов снайперского оружия, - пишет агентство, - наши ученые и конструкторы создали винтовку, которая обладает мощностью и другими характеристиками мирового класса".

Северокорейский лидер, посещая завод, отметил, что намерен полностью обновить стрелковое оружие, которое применяют военные его страны.

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Ким Чен Ын также упомянул и о выпущенных ранее так называемых "радиационных" автомобилях, спасающих от радиации. По его словам, система автоматизации этих машин реализована на высочайшем уровне, а усиление боевой мощи артиллерии корейской армии будет ускорено.