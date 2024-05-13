ВСУ вновь попытались атаковать Белгород

Средства российской системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей ВСУ на подлете к Белгороду.

Как сообщил белгородский глава Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадавшие отсутствуют.

Увеличилось число погибших из-за обрушения дома в Белгороде

Также военнослужащие ВСУ и украинские националисты атаковали селе Черемошное в Белгородской области. В результате атаки в населенном пункте полностью разрушены жилой дом, баня и гараж. При этом в селе никто серьезно не пострадал.

Ранее "СП" писала, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, число жертв возросло до 15.

Накануне ВСУ ударили ракетой по жилой многоэтажке Белгорода.

В результате теракта обрушилась часть дома, погибли люди. Как позже отметил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, Киев ответит за эти действия.