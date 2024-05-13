Озвучена главная особенность боев под Часовым Яром

ВСУ под Часовым Яром все чаще уклоняются от прямых боестолкновений, отступая на заранее подготовленные оборонительные рубежи.

"В последнее время ближние бои большая редкость, - продолжает оператор коптера. – Под нашим давлением вэсэушники все чаще сбрасывают с дронов дымы и под прикрытием отступают на следующие оборонительные рубежи. Правда, на некоторых участках, где стоят смежные подразделения, сопротивляются до последнего патрона", - рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Барсик".

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Также он отметил, что отличительная особенность рельефа под Часовым Яром– довольно внушительные перепады высот. Некоторые позиции противника находятся выше российских на 70-80 метров, а местами достигают ста с лишним, что существенно осложняет продвижение.

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