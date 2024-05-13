В Германии оценили идею сбивать ракеты России с территории НАТО

Сбивать российские ракеты с территории стран НАТО, чтобы защитить воздушное пространство Украины, крайне опасно. Об этом заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

«Желание защитить воздушное пространство Украины посредством операции НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в конфликт. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными», — передает издание Tagesspiegel слова Мютцениха.

Если российские ракеты и беспилотники начнут сбивать с территории ФРГ в целях защиты Украины от воздушных ударов, то Германия станет стороной конфликта, отметил депутат. Он добавил, что СДПГ на такое не согласится.

Ранее в Германии некоторые члены Бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты на Украине с территории государств НАТО. Такую возможность не исключил и глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер.