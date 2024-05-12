Песков рассказал о новых обязанностях Шойгу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о новых обязанностях Сергея Шойгу, которого ранее президент России Владимир Путин предложил назначить секретарем Совета безопасности. По его словам, Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, сообщает РИА Новости.

Песков добавил, что новый секретарь Совбеза будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК), а также курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что ФСВТС вывели из подчинения Министерству обороны России. Теперь она будет находиться в подчинении президента России.