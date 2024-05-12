На Украине подтвердили стрелковые бои в Волчанске

На Украине сообщили о стрелковых боях в Волчанске Харьковской области. Об этом заявил Telegram-канал «Военный обозреватель».

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По данным канала, украинские СМИ подтверждают, что в городской застройке Волчанска Харьковской области идут стрелковые бои. «Военный обозреватель» приводит видео, где украинский корреспондент рассказывает о непрерывной стрельбе и атаках БПЛА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области.

Зеленский назвал цель Харьковской операции ВС РФ

10 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Отмечается, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.