Командование ВСУ признало проблемы под Харьковом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ испытают определенные сложности в зоне СВО. Военный в своем Telegram-канале уточнил, что речь идет о Харьковской области, где за последнее время «обстановка существенно обострилась».

Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, — сказал Сырский.

Главком добавил, что для устранения сложностей принимаются все необходимые меры, в том числе кадровые. Сырский также подтвердил, что ВС России продолжают уверенно наступать на данном направлении.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине. По его словам, американская помощь только начинает достигать фронта, и Россия этим пользуется. Он добавил, что украинская армия нуждается в артиллерии и бронетехнике, а не в людях.

Министерство обороны РФ в свою очередь сообщило, что Вооруженные силы России продолжают продвигаться вглубь обороны противника в Харьковской области. По данным ведомства, военнослужащими подразделения группировки войск «Север» были взяты под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.