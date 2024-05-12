Украинский дрон пытался атаковать Крым

Беспилотник Вооруженных сил Украины пытался атаковать Крым, однако был сбит средствами противовоздушной обороны России близ Симферополя, заявил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов. Он добавил, что ни один объект в Крыму повреждений не получил, и призвал жителей соблюдать спокойствие.

В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, — написал глава Крыма.

Утром 12 мая Минобороны РФ сообщило о перехвате украинских беспилотников и ракет «Точка-У» над четырьмя регионами РФ. Как уточнили в ведомстве, под Брянском нейтрализовали три дрона, над Липецкой областью — два, и еще один БПЛА уничтожили над Волгоградской. В Белгородской области силы ПВО уничтожили две ракеты.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили взрывное устройство в городе Судже. По его словам, в результате атаки погиб один человек. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. По его данным, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на грузовой автомобиль, в результате погиб мужчина.