В ВСУ создадут спецподразделения для мобилизованных осужденных

Специальные подразделения будут созданы для осужденных, которых вскоре смогут мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Осужденные смогут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей", - сказал он на видео, опубликованном в Youtube-канале ведомства.

Лазуткин подчеркнул, что решение о мобилизации конкретного осужденного зависит "не только от его личного желания", будут учитываться состав преступления, решение военно-врачебной комиссии, готовность командира принять такого человека в свое подразделение. Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд.

В соответствии с законом, напомнил спикер Минобороны, мобилизации не будут подлежать лишь осужденные за преступления против основ нацбезопасности или связанные с терроризмом, убийство двух и более человек, убийство, совершенное с особой жестокостью или в сочетании с изнасилованием, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть нескольких человек. Исключение также составляют насильники, педофилы и лица, осужденные за особо тяжкие коррупционные преступления, убийство правоохранителя или военнослужащего.

8 мая Верховная рада приняла во втором чтении закон о мобилизации осужденных. Теперь его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования. По данным главы Минюста Дениса Малюськи, ряды ВСУ могут пополнить до 20 тыс. заключенных и людей, имеющих судимость.