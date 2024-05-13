Северная Корея предостерегла Запад от размещения новых сил в АТР

МИД Северной Кореи предостерег Запад от размещения новых сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), указав на готовность принять ответные меры. Соответствующее заявление ведомства опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«Реалии, в которых некоторые западные страны применяют военные силы вокруг нашей страны, находящейся далеко от себя в геополитическом отношении, подсказывают нам многое. Если силовая причастность является преследуемой ими политикой в отношении Кореи, то и нам придется пересмотреть политический подход к ним в наших интересах», — отмечается в материале.

В частности, в ведомстве указали на проведение учений «один за другим» с участием Великобритании, Южной Кореи, Германии, Франции и Новой Зеландии. Также Пхеньян указал на действия Австралии по проведению военных учений и наращиванию сил в регионе.

18 апреля постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты и их союзники обсудили варианты по созданию нового механизма для мониторинга северокорейской программы ядерного оружия и захотели следить за ней вместе с Южной Кореей.