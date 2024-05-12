В Харьковской области частично уничтожена группа, состоящая из солдат ВСУ и боевиков украинских террористических формирований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

По данным источника, российская армия уничтожила украинскую батальонную тактическую группу (БТГ) из нескольких сотен человек.

В нее входили не только бойцы ВСУ, но и боевики «Русского добровольческого корпуса» (РДК*, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также подразделения «Кракен»* (запрещенная в России террористическая организация).

«БТГ противника частично уничтожена, остатки бросились в бегство», — сказал источник.

По его данным, после боя у БТГ было «около 300 человек ранеными и убитыми».

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Ранее военный аналитик британского канала Sky News отметила, что атака ВС РФ в Харьковской области растянула силы Киева и ему придется перебрасывать войска, ослабив оборону на донбасском направлении.