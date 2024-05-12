В Англии оценили наступление России в Харьковской области

Российская армия начала наступление в Харьковской области в наихудшее для Киева время. ВСУ придется выбирать перенаправить резервные силы к Харькову и тем самым неизбежно ослабить фронт на Донбассе. При этом ситуация на обоих направлениях уже складывается не в пользу украинских формирований. Так считает редактор британского телеканала Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на тематике обороны и безопасности.

«Выбор времени для нападения не мог быть худшим для Киева, и, по-видимому, именно поэтому Россия решила действовать», — отмечает Хейнс.

По ее словам, Россия «вновь открыла главный фронт» в конфликте с Украиной, сделав шаг, который «растянет и без того недостаточно укомплектованные и вооруженные силы Киева, ожидающего западного оружия».

Хейнс пишет, что с пятницы российские военные наносят «яростные артиллерийские и авиаудары по ВСУ в Харьковской области. Наземные войска РФ предпринимают «самую масштабную атаку за два года». Они уже освободили множество населенных пунктов.

Одновременно российские войска продвигаются в направлении города Часов Яр, пока контролируемого Киевом.

Эксперт отмечает, что когда украинские формирования отступят из Часова Яра, ВС РФ выйдут к ключевым городам, таким как Краматорск.