Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон указал на то, что Киев очень сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости послать военных западных стран на Украину, он подчеркнул, что Россия ощущает растущее отчаяние Запада, касающееся противостояния Москвы и Киева.

«Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро», — заявил аналитик.

Ранее Джонсон предупредил, что размещение американских войск на Украине приведет к удару по территории самих США. Экс-агент ЦРУ также отметил, что США не имеют опыта участия в крупномасштабных вооруженных конфликтах с большими потерями.