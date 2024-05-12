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Названы цели ХАМАС в отношении Израиля

Цель палестинского движения ХАМАС заключается в том, чтобы нанести максимальный ущерб репутации Израиля, пишут обозреватели Патрик Кингсли, Джулиан Э. Барнс и Адам Расгон в статье для New York Times.

Названы цели ХАМАС в отношении Израиля
© globallookpress.com

Эксперты предположили, что стратегия лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара состоит в том, чтобы вести военные действия до тех пор, пока репутация Израиля в мировом сообществе не будет окончательно «разорвана в клочья».

В ХАМАС назвали условия ликвидации боевого крыла движения

Важной задачей также является, по мнению аналитиков, нанесение значительного вреда отношениям страны с главным союзником — Соединенными Штатами.

План ХАМАС по нанесению вреда репутации Израиля частично уже реализован, заметили авторы статьи.

По оценке экспертов, окончательное слово со стороны ХАМАС на переговорах о прекращении огня в секторе Газа принадлежит именно Синвару.

Вместе с тем, добавили аналитики, глава движения не стремится форсировать подписание соглашения, так как понимает, что противники постараются устранить его при любых обстоятельствах.

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