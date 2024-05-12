Сырский сообщил о сложном для ВСУ положении в Харьковской области

Подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

"На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. <...> Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции", - написал он в своем телеграм-канале.

Сырский добавил, что "для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, в том числе кадровые".

Войска РФ заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области

Утром глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что из граничащих с Россией районов эвакуированы более 4 тыс. человек.

В Минобороны РФ 11 мая сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.