Выход российской армии к Харькову вызовет немедленный крах власти Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Соскин оценил масштабное наступление армии РФ на украинские формирования в Харьковской области. По его словам, Зеленский понимает, что если российские военные выйдут к Харькову, то ему и его окружению придется уйти.

«Режим Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Стефанчука и "Слуг народа" падет сразу», — сказал украинский политолог.

По его словам, на Западе тоже понимают, что ситуация будет развиваться именно таким образом.

За минувшие сутки армия России освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

До этого были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.