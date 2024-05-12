Войска РФ заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области

Бойцы группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделения «северян» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань (Харьковская область).

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ВСУ потеряли за сутки до 100 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину «Козак» и четыре автомобиля.

Артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы поразила САУ «Caesar» производства Франции, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства, а также боевую машину РСЗО «Град».

В Минобороны уточнили, что подразделения группировок войск «Запад», «Юг», «Центр», «Восток», «Днепр» также вели активные действия.

В частности, они уничтожили четыре танка, восемь гаубиц М777, орудие М119, боевую машину РСЗО «Град», БМП «Bradley», САУ «Braveheart», САУ «Paladin».