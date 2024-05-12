В Британии сообщили, что Киев получил плохие новости о ЗРК Patriot
Американские системы ПВО Patriot бесполезны против российских ракет «Искандер-М», «Циркон» и «Кинжал». Киевский режим не сможет контролировать небо, какую бы помощь ему не оказали западные страны. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
«Очевидно, что ЗРК Patriot не может защитить от баллистических ракет "Искандер-М" и гиперзвуковых ракет "Циркон", которые русские уже продемонстрировали в сражениях», — сказал Меркурис.
Он добавил, что американские ЗРК уязвимы и для «Кинжалов».
По мнению аналитика, западные поставки не изменят ситуацию: киевский режим не сможет контролировать небо над Украиной и авиаудары с воздуха продолжатся.
В субботу Минобороны РФ проинформировало, что «Искандер» точным ударом уничтожил американский комплекс Patriot и радиолокационную станцию в Запорожской области.
Рамблер: главные новости