Американские системы ПВО Patriot бесполезны против российских ракет «Искандер-М», «Циркон» и «Кинжал». Киевский режим не сможет контролировать небо, какую бы помощь ему не оказали западные страны. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

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«Очевидно, что ЗРК Patriot не может защитить от баллистических ракет "Искандер-М" и гиперзвуковых ракет "Циркон", которые русские уже продемонстрировали в сражениях», — сказал Меркурис.

Он добавил, что американские ЗРК уязвимы и для «Кинжалов».

По мнению аналитика, западные поставки не изменят ситуацию: киевский режим не сможет контролировать небо над Украиной и авиаудары с воздуха продолжатся.

В субботу Минобороны РФ проинформировало, что «Искандер» точным ударом уничтожил американский комплекс Patriot и радиолокационную станцию в Запорожской области.