Россия хочет создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения атак ВСУ на приграничье. Об этом в эфире Welt заявил эксперт по Восточной Европе, профессор Инсбрукского Университета Герхард Манготт.

По его словам, российская армия ведет сейчас мощное наступление под Харьковом. Высокоточными ударами уничтожаются объекты инфраструктуры. Задача заключается в создании буферной зоны, чтобы защитить пограничные районы России. Манготт сказал, что в течение двух лет «проукраинские боевики русского происхождения» пытались атаковать Белгородскую область.

«Сейчас речь идет о создании буферной зоны, чтобы сделать такие нападения невозможными», — сказал он

О создании санитарной зоны в марте говорил президент России Владимир Путин.

Накануне Минобороны сообщило о том, что армия России освободила населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

Ранее военный эксперт написал в газете The New York Times, что Украина потеряет большую часть армии, если решит удерживать Харьковскую область.