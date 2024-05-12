Под Белгородом повреждены промышленные предприятия после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях на территории двух промышленных предприятий в результате повторной атаки дронов в Шебекино.

«Есть повреждения на территории двух промышленных предприятий. На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет», — заявил он.

Ранее силы ПВО уничтожили две ОТР «Точка-У» над территорией Белгородской области, а также шесть украинских БПЛА над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.