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Гладков сообщил о повреждениях на двух промпредприятиях после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях на территории двух промышленных предприятий в результате повторной атаки дронов в Шебекино.

Под Белгородом повреждены промышленные предприятия после обстрела ВСУ
© РИА Новости
«Есть повреждения на территории двух промышленных предприятий. На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет», — заявил он.

Ранее силы ПВО уничтожили две ОТР «Точка-У» над территорией Белгородской области, а также шесть украинских БПЛА над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.

Военные новости
Вячеслав Гладков
Шебекино