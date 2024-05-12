Дальнобойная артиллерия группировки «Север» успешно атакует оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения «Ирбис».

Военный уточнил, что артиллеристы подавляют оборонительные рубежи ВСУ, а также уничтожают их склады, опорные пункты в Харьковской области.

«Работали по опорным пунктам по линии обороны противника, цели идут на удаления, работа интенсивная, говорит о том, что противник отодвигается, расход большой, прикрываем пехоту», — отметил глава «Ирбиса».

Источник добавил, что российские солдаты ведут круглосуточную работу по позициям ВСУ. Он подчеркнул, что артиллеристы успешно выполняют поставленные перед ними цели.

Ранее в подполье рассказали об ударах по ВСУ в Харьковской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что вечером 11 мая были слышны взрывы к северу от Харькова, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая.