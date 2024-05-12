Спецоперация на Украине 12 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 мая 2024 года.

Одна ракета "Искандер" поразила пять вертолетов ВСУ

Появилось видео удара российской ракеты ОТРК «Искандер» по вертолетной площадке в Запорожской области, сообщает «Российская газета».

Аэродром, на котором вертолеты Вооруженных сил Украины заправлялись и пополняли боекомплект, находится у села Манвеловка в 75 километрах от линии фронта.

«Искандер» уничтожил три ударных Ми-24, два автомобиля АПА, с помощью которых вертолеты запускают двигатели, топливозаправщик и около 15 аэродромных техников. Повреждены Ми-8 и Ми-24.

В Киеве назвали обстановку на Покровском направлении в ДНР самой тяжелой для ВСУ

Обстановка на Покровском направлении в ДНР является самой сложной для украинской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Наиболее напряженная ситуация на Донетчине, в частности, Покровское направление — это Семеновка, Нетайлово. Там каждые сутки более 30 боевых столкновений.

Ранее российские военные за сутки отразили 10 контратак у Очеретино, Семеновки, Соловьево, Нетайлово и Бердычей в ДНР.

Стало известно об отступлении ВСУ в Харьковской области

Украинские военные начали отступать в Харьковской области, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

По его словам, тенденция очень хорошая. При этом за годы противник окопался в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях.

Ганчев отметил, что он поддерживает российские войска и верит в скорейшее освобождение области.