Мобилизация: последние новости на сегодня 12 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 мая 2024, в материале «Рамблера».

Шойгу поздравил воинскую часть и соединение ВС РФ, отличившиеся на СВО

Исполняющий обязанности главы Минобороны России Сергей Шойгу выразил благодарность 26-му Феодосийскому ордена Александра Невского танковому полку и бойцам 132-й отдельной мотострелковой бригады, которые отличились в ходе боевых действий на Украине, сообщает «Газета.ру».

Более 800 бойцов 26 были удостоены государственных наград и знаков отличия.

Шойгу принял соответствующее решение в связи с выполнением ими задач на сложных направлениях фронта.

Работодателям участников СВО дали льготу в Ливнах

В Ливнаях горсовет народных депутатов утвердил «Порядок предоставления отсрочки внесения арендной платы по договорам аренды муниципального имущества города Ливны, в том числе земельных участков, арендаторам, являющимся работодателями участников специальной военной операции», сообщает ria57.ru.

Решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Новая преференция положена арендаторам, являющимся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Право на нее они получат, если их работники были призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы России или проходят в рамках спецоперацию военную службу по контракту.

Военные ВС РФ восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в ДНР

Российские бойцы восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Речь идет о военнослужащих гвардейской мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск «Восток».

Памятник находится близ линии боевого соприкосновения. Военным помогали неравнодушные местные жители.

На восстановление были израсходованы сотни килограммов строительных материалов — каменной плитки, бетона, песка и краски.