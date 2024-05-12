Артамонов: ВСУ предприняли попытку нанести удар по инфраструктуре в промзоне Липецка
Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, сообщает RT со ссылкой на заявление главы региона Игоря Артамонова.
По его словам, угроза была нейтрализована, а жертвы отсутствуют.
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