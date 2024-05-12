Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams

Чемезов: Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
Эксперты госкорпорации «Ростех» осмотрели захваченный танк Abrams, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Естественно, технику смотрели», — заявил он.
Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений противника, а также тенденций их развития.
Ранее бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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