Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее расчёт «Града» сорвал переброску ВСУ у границы с Белгородской областью.

Также артиллерия десантников уничтожила пехоту ВСУ на островах в дельте Днепра.