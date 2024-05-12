В Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте
Военные России за один день заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.
По его словам, Вооруженные силы Украины еще в 2023 году разминировали там часть местности. В настоящее время российские военные продвигаются к Харькову.
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Бывший парламентарий раскритиковал власти Украины, назвав их «необучаемыми».
«Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», — отметил Мосийчук.
Ранее бывший депутат сообщал о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов и о том, что угрозы для города становятся все более очевидными.
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