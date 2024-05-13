СМИ: на Украине разгорелся скандал из-за наступления России под Харьковом

Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) и власти Харьковской области выступили с взаимными обвинениями на фоне российского наступления в регионе. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Служащий на харьковском направлении украинский офицер написал в социальных сетях, что он наблюдает отсутствие укреплений и минных заграждений на «первой линии» обороны. По мнению военного, этот фактор позволил российским солдатам «свободно вошли» по линии границы. Офицер назвал случившееся результатом «умышленного саботажа» или «безумного воровства» Киева.

Генштаб ВСУ признал успех России под Харьковом

Позже первый замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха сделал публикацию, в которой назвал заявления военного «дезинформацией».

«Когда читаешь подобное на третий год войны — это злодеяние», — отметил он.

Ранее генштаб ВСУ признал успешное наступление ВС России под Харьковом.