В НАТО высказались о планах направить войска на Украину

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину, заявив, что у альянса нет таких планов.

"Президент Франции говорит о настоятельной необходимости продолжать поддерживать Украину. На уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, у нас нет в этот момент ни планов, ни политического намерения развернуть силы НАТО на Украине. На уровне альянса мы по-прежнему заинтересованы в поддержке Украины всем, чем можем, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы эта война не превратилась в еще больший конфликт между НАТО и Россией", - сказал Джоанэ в городе Арад (запад Румынии), где представил свою книгу "Сражение за будущее Румынии.

Мысли румына на верхушке НАТО". Его слова приводит агентство Аджерпрес.

"Недавние решения об обучении [украинских летчиков] и предоставлении самолетов F-16 связаны с нынешней ситуацией в войне, поэтому я думаю, что речь идет не о пересечении красных линий, а о развитии динамики этой войны", - продолжил замгенсека. Он отметил, что не может сказать, сколько времени продлятся военные действия на Украине, но "в этот момент все признаки указывают на продолжение этой войны".

Стало известно условие вступления Украины в НАТО

Говоря о предстоящих в Румынии выборах, Джоанэ высказал мнение, что "нынешнее политическое предложение не очень убедительно" для многих румын и он чувствует в обществе "желание глубоких перемен".

Румынские СМИ утверждают, что Джоанэ уже давно ведет предвыборную кампанию, претендуя на пост президента страны. Сам он говорит, что ответит на вопрос о том, намерен ли баллотироваться, после того, как покинет должность в НАТО. При этом срок его полномочий истекает в октябре, а президентские выборы в Румынии намечены на сентябрь.