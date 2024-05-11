В Германии разработали три плана возвращения к службе по призыву

Специалисты Минобороны Германии разработали три концепции возвращения к обязательной военной службе в федеративной республике, пишет Telegram-канал «BILD на русском».

Журналисты отметили, что все три варианта были представлены главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу. Они предположили, что министр выберет один из них и представит общественности в июне.

По их данным, первая концепция предполагает расширение уже существующей в стране добровольной военной службы. Оборонное ведомство начнет активное распространение информационных материалов о службе в Бундесвере, сосредоточится на том, чтобы заинтересовать как можно больше добровольцев.

В рамках второго варианта возможно возвращение к модели, существовавшей до 2011 года. Она предусматривала заполнение онлайн-анкет для прохождения медосмотра, была обязательной для мужчин и добровольной для женщин.

Третий план предусматривает введение в ФРГ всеобщей военной повинности и для мужчин, и для женщин. Для его реализации потребуется внести изменения в Конституцию (Основной закон) Германии.