Названы возможные направления наступления ВС РФ

Российские военные, наряду с наступлением в Харьковской области, могут начать активные действия в Сумской и Черниговской областях, отметил в интервью News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Президент РФ Владимир Путин сообщил ранее, что Россия, на фоне постоянных атак ВСУ на приграничные российские области, может создать своего рода «санитарную зону» в ряде регионов Украины.

«Не исключу, что подобные наступательные действия, как сейчас происходят в Харьковской области, произойдут и на границах Курской и Брянской областей, граничащих с Сумской и Черниговскими областями Украины», — заметил аналитик.

ВСУ в этих регионах также не дают покоя россиянам: запускают беспилотники различных типов, ведут артиллерийские обстрелы, уточнил Дандыкин.

Стало известно об отступлении ВСУ в Харьковской области

Ранее Джим Шутто, главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США заявил, что ключевой целью продвижения ВС РФ в Харьковской области станет создание буферной зоны.