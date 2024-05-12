Наступление Вооруженных сил РФ на Харьков стало ответом на санкционированные президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ГУР Кириллом Будановым обстрелы Белгорода, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его мнению, виновники изменения ситуации на фронте «совершили глупость».

Зеленский и Буданов совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть превосходное обоснование нового наступления на Харьковскую область, — обратил внимание аналитик.

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Киевским властям было выгодно, чтобы на этом направлении со стороны России не было активности, отметил Меркурис. Однако теперь Украине приходится тратить и без того ограниченные ресурсы для обороны, добавил эксперт.

Теперь украинцам придется смириться с тем, что Россия начала наступать в Харьковской области, — констатировал аналитик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин указал, что ВС России, после продвижения на Харьковском направлении, начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Данные операции пресекут попытки Вооруженных сил Украины обстреливать Курскую и Брянскую области, допустил он.

До этого главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто сказал, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.