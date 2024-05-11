На военной технике ВС РФ в зоне СВО заметили новый символ

Техники наносят на военную технику в зоне проведения спецоперации новые тактические знаки в виде древней «руны Гунгнира», пишет «Смоленская народная газета» со ссылкой на источник.

По данным газеты, эта руна была замечена на технике, которая используется группировкой «Север» на харьковском направлении.

Журналисты пояснили, что знак — это аллюзия, отсылка к скандинавской мифологии.

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В легенде говорится, что принадлежащее верховному богу пантеона Одину копье Гунгнир «разит, не зная преграды», способно пробивать любые, даже самые прочные доспехи и щиты, ломать мечи, всегда находить цель.

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Минобороны РФ пока официально не подтвердило эту информацию. Вместе с тем, в сообщениях ведомства группировка «Север» упоминается. Так, 14 апреля пресс-служба рассказала, что подразделения этой группировки поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях Украины.