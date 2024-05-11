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СМИ: на военной технике ВС РФ в зоне СВО появилась «руна Гунгнира»

Техники наносят на военную технику в зоне проведения спецоперации новые тактические знаки в виде древней «руны Гунгнира», пишет «Смоленская народная газета» со ссылкой на источник.

На военной технике ВС РФ в зоне СВО заметили новый символ
© РИА Новости

По данным газеты, эта руна была замечена на технике, которая используется группировкой «Север» на харьковском направлении.

Журналисты пояснили, что знак — это аллюзия, отсылка к скандинавской мифологии.

© Соцсети

В легенде говорится, что принадлежащее верховному богу пантеона Одину копье Гунгнир «разит, не зная преграды», способно пробивать любые, даже самые прочные доспехи и щиты, ломать мечи, всегда находить цель.

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Минобороны РФ пока официально не подтвердило эту информацию. Вместе с тем, в сообщениях ведомства группировка «Север» упоминается. Так, 14 апреля пресс-служба рассказала, что подразделения этой группировки поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях Украины.

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