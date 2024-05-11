Кадыров назвал самый эффективный способ спастись для солдат ВСУ

Самый эффективный способ для украинских солдат выжить – сдаться в плен, он уберег от гибели жизни огромного количества украинцев, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Кадыров в Telegram-канале написал, что уверен в том, что спасшихся от неминуемой гибели украинцев будет больше, если украинские солдаты сдадутся и обезопасят общество от своих дальнейших преступных действий.

Кадыров рассказал о просьбе пленных офицеров ВСУ

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в разговоре с пленным упоминает, что потери ВСУ приближаются к 700 тыс. человек.