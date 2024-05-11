В ДНР назвали способ покончить с обстрелами ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что нужна санитарная зона для того, чтобы защитить российские территории и исключить риски из-за провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. По его мнению, на Украине много оружия и «радикальных банд», которые могут выйти из-под контроля Киева, передает ТАСС.

Слишком много оружия сейчас на Украине, слишком много радикальных банд, которые пока находятся под эгидой каких-то официальных структур, но я не исключаю, что они будут выходить из-под контроля и совершать разного рода провокации, — сообщил Пушилин.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.

В ДНР объяснили, как может выглядеть предложенная Путиным санитарная зона

Военный политолог Александр Перенджиев предположил, что граница этой зоны может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса. Он пояснил, что такая буферная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где границы точно будут располагаться, бессмысленно.