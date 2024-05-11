Пушилин прокомментировал информацию о войсках Франции в зоне СВО

Подтвержденной информации о нахождении войск Франции в зоне специальной военной операции (СВО) нет. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что для России нет особого удивления в том, что граждане Франции принимают участие в боевых действиях в качестве инструкторов и наемников.

«Сейчас такой информации, которую можно было бы назвать подтвержденной, что это уже войска Франции, отправленные на Донбасс, такой информации подтверждённой у меня на данном этапе нет», —сказал политик.

Ранее Пушилин призвал освободить русские города на Украине.