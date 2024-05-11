Белгородская область подверглась массированной ракетной атаке

Минобороны сообщило об уничтожении еще двух снарядов РСЗО «Град» в Белгородской области. Перед этим ночью силы ПВО перехватили 21 снаряда РСЗО Vampire.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали восемь мирных жителей. Пятеро из них госпитализированы, еще троим помощь оказали на месте. Кроме этого, как сообщил Гладков, квадрокоптер сбросил гранату на грузовой автомобиль в Грайворонском округе — погиб мужчина, второй получил ранения. Также ночью по сообщению Минобороны, были перехвачены или уничтожены семь БПЛА над территориями Курской и Волгоградской областей.

Подробности рассказала собственный корреспондент «Российской газеты» в Белгородской области Анна Скрипка:

Анна Скрипка собственный корреспондент «Российской газеты» в Белгородской области «Ночь в Белгородской области прошла очень неспокойно, особенно в пригородах Белгорода, в сторону Шебекина и в сторону Журавлевки — все те населенные пункты, которые очень близко располагаются к территории Украины. Конечно же, все мы слышали, как мастерски работает система противовоздушной обороны. Позже официальные источники выдали информацию о том, что свыше 20 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire были перехвачены, подавлены. Это не считая беспилотников, которые продолжают атаковать Белгородскую область, в частности приграничье. Это продолжение мартовских массированных атак ВСУ. Ситуация остается напряженной как в регионе в целом, так и в каждой семье, где ждут развязки событий, джут спокойствия. Наносятся комбинированные удары, вчера мы поняли, что применяется ранее незнакомое нам вооружение. Вибрационные звуки, которые раздавались над белгородскими пригородами, заметили все. И позже выяснилось, что российской армии пришлось ликвидировать еще и авиаудары, отвечать на них. Несколько авиабомб были применены Вооруженными силами Украины в отношении территории Белгородской области. За ночь число раненых в результате атак ВСУ увеличилось на восемь человек. Пятеро из них госпитализированы, трое отпущены домой и продолжат свое лечение амбулаторно. Буквально несколько часов назад в Грайворонском городском округе, который также продолжает подвергаться атакам ВСУ, погиб мужчина. Это человек, который работал на грузовике. Машину припарковали у обочины дороги. Дрон сбросил два взрывных устройства на этот автомобиль. В результате один погибший и еще один мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в центральную районную больницу. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Сейчас на улицах пусто, не встретишь ни одного человека. Вполне возможно, весь этот день будет достаточно напряженным. Морально, в принципе, жители Белгородской области, особенно Белгорода, приграничья, к этому готовы».

Мужчина погиб после атаки украинского дрона на Суджу в Курской области. Пострадавший умер в больнице, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Российская армия тем временем резко нарастила удары по позициям ВСУ в Харьковской области. Артиллерией и авиацией обстреляны позиции в целом ряде населенных пунктов. По данным украинской стороны, российские войска заняли четыре приграничных села.