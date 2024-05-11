Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских военных в направлении Часова Яра. Он добавил, что подразделения ВС РФ уже «выстраивают действия в черте города», пишет РИА «Новости».

Пушилин заметил, что Минобороны РФ предоставляет россиянам необходимую информацию, публикует те сведения, которые не нанесут вред российским войскам.

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Вместе с тем, пояснил политик, он может раскрыть определенные данные.

«Я вам скажу, что я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра», — уточнил глава ДНР.

По его оценке, Часов Яр, имеющий важное оперативно-стратегическое значение, в обязательном порядке перейдет под контроль России.