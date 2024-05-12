НАТО рискует развязать третью мировую войну на Украине, при этом политические элиты западных стран совершенно не понимают последствия ядерной эскалации глобального конфликта. Об этом пишет бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон в статье для газеты Hill.

«НАТО рискует третьей мировой войной на Украине, набивая при этом карманы оборонной промышленности… день за днем война на Украине все больше приближается к нанесению ядерного удара», — говорится в сообщении издания.

Маккиннон обращается к высказыванию независимого кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди, который недавно заявлял, что ситуация на Украине находится «на грани катастрофической эскалации».

«Понимают ли военные империалисты в Вашингтоне и их лакеи в Европе, какой опасности они подвергаются?» — задавался вопросом он, сравнивая внешнюю политику США с игрой «кто первый струсит» (game of «chicken»).

По мнению автора, Кеннеди «кошмарно прав», поскольку все указывает на то, что правительства США, Великобритании, Франции намерены подтолкнуть РФ «совершить немыслимое».

До этого Hill писала, что США и Украине необходимо как можно быстрее начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, несмотря на связанные с этим шагом «трудные решения» для Киева и Вашингтона.