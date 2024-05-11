СМИ: взрывы слышны в Херсоне
Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине городе Херсон. Новость об этом озвучило местное издание «Страна.ua», не добавив каких-либо подробностей произошедшего.
При этом известно, что в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее "Свободная Пресса" писала о взрывах в Харькове. Также сообщалось, что в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили тревогу. кроме того, она зазвучала и в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.