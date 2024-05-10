СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Администрация Соединенных Штатов объявит 10 мая о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму $400 млн, в который войдут снаряды для системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боевые машины пехоты Bradley. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, в пакет помощи также войдут самодельные взрывные устройства типа MRAP, ракеты для противотанковых комплексов Javelin и другие снаряды. Вашингтон намерен отправить Киеву уже имеющиеся на складах США вооружения.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, пакет включает артиллерию, снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, бронетехнику и стрелковое оружие.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на сумму $1 млрд.