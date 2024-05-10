$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Politico: США объявят 10 мая о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Администрация Соединенных Штатов объявит 10 мая о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму $400 млн, в который войдут снаряды для системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боевые машины пехоты Bradley. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
© ТАСС

По их данным, в пакет помощи также войдут самодельные взрывные устройства типа MRAP, ракеты для противотанковых комплексов Javelin и другие снаряды. Вашингтон намерен отправить Киеву уже имеющиеся на складах США вооружения.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, пакет включает артиллерию, снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, бронетехнику и стрелковое оружие.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на сумму $1 млрд.

Военные новости
Джозеф Байден
Конгресс США
Пентагон
Вашингтон
Киев
Израиль
Украина